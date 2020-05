Byli muzułmanie: Dokument o ludzkim braterstwie z Abu Zabi to podstęp

Zdaniem byłych muzułmanów, którzy przedstawili swoją opinię portalowi „Church Militant” „lingwistyczno-teologiczne udawanie” widoczne jest już w pierwszym zdaniu „Wprowadzenia” do deklaracji, gdzie czytamy: „Wiara prowadzi wierzącego, by w drugim dostrzegał brata lub siostrę, których należy wspierać”. Według rozmówców portalu w arabskiej wersji dokumentu na określenie „wierzącego” użyty jest wyraz „mu’min”, który odnosi się wyłącznie do wierzącego w Allacha, a więc przez to oznacza odrzucenie wiary w Trójcę Świętą. Nie występuje tu też określenie „siostra”.