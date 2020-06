Była szefowa sztabu Dudy promuje Trzaskowskiego

AAAA 13.6.20 19:18

Kłamie jak bura suka, jak to się mówi. Prawicowe media jej broniły - i TVP, i Wpolityce chociażby. Ale można było nabrać dystansu, kiedy okazała się, że mówi "po polskiemu" np o "drugich ludziach". Prawdopodobnie niedokształcona pani mecenas, której największym atutem w karierze.była uroda. Podobno gowin ją wepchnął Dudzie; miał plan jak największego odizolowania Dudy od PiS, a więc od mądrych ludzi - Szydło, Brudzińskiego itp. Ale zdaje się, że szybko się na niej poznano i zmuszono do rezygnacji z pracy w sztabie wyborczym PAD. Gorsza wersja jest taka, że od początku była to wtyka wrogów PiS i Dudy, jej zadaniem było zrujnowanie kampanii. To, co teraz wyprawia, potwierdza tę drugą wersję. Zresztą sam pomysł pokazywania pięknej kobiety nieustannie u boku Dudy zrodziłby zapewne plotki o zdradzaniu żony, powtarzane z upodobaniem przez miłośników takich plotek, co skutecznie zniszczyłoby wizerunek PAD. Wydaje się, że była za tym ręka jakiegoś antyprawicowego machera; a PAD od początku nie powinien był się na panią Kiryłło nabrać; bardzo dobrze, że tak wcześnie ją odsunięto.