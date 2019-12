Bukowski: Czarzasty propaguje totalitaryzm

Konfederacja złoży do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa propagowania totalitaryzmu przez przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego - poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Politycy Konfederacji chcą też odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Oburzenie polityków prawicy wywołała wypowiedź telewizyjna Czarzastego, w której skomentował on swoją wypowiedź z 23 września ze Szczecina na temat żołnierzy sowieckich jako tych, którzy wyzwalali Polskę i dali nam wolność. Przypomniał, że na terenie naszego kraju zginęło - łącznie z ofiarami niemieckich obozów - 700 tysięcy czerwonoarmistów. Starał się nieco złagodzić swoje słowa mówiąc w programie „Gość wiadomości” w TVP 1, że żołnierze sowieccy nie mogli nam dać wolności, skoro sami jej nie mieli.

- Nie jest w naszej mocy to przegłosować, ani nawet zebrać odpowiednią liczbę podpisów, ale mam nadzieję, że wniosek okaże się niekontrowersyjny także dla naszych koleżanek i kolegów z innych formacji, z innych klubów parlamentarnych - dodał Braun.

- Niecodzienna jest sytuacja, gdy jeden z polityków nazywa wyzwoleniem wkroczenie do Polski wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, do naszej polskiej tradycji. Ci, którzy walczyli pod hasłami wolności i niepodległości, musieli przez kolejne wiele lat ukrywać się w lasach. Tak zwane wyzwolenie przyniosło Polsce terror NKWD, a niemieckie obozy koncentracyjne zostały zastąpione znacznie prymitywniejszymi obozami koncentracyjnymi.