Budka: Nie mam szacunku dla Andrzeja Dudy

JS 14.2.20 12:48

Po takich łajdactwach i korupcji, wyprzedażach majątku narodowego i o mało co ziemi, przy zdradzie narodowego interesu przez PO-PSL za którą jej autorów można śmiało postawić pod narodowym plutonem egzekucyjnym, ma pan panie Budka śmiałość mówić, że nie ma szacunku dla prezydenta ? A co pan dobrego zrobił dla Polski i Polaków ? Nie można was dopuścić do władzy jak ognia do benzyny ! Połamiecie wszelkie prawa, Konstytucje aby Polski nie było a Polaków doprowadzicie do ruiny ! To jest wasz ukryty program.

Wierzmy, że na nasze prośby zanoszone do Jezusa za tymi niszczycielami wiary w Jezusa, niszczycielami Kościoła i Polski otrzymamy odpowiedź. A jeżeli oni wrócą do władzy i zaczną niszczyć wszystko co Polskie i Kościół, to może szybciej zrozumiemy potrzebę Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Jeżeli szatan zdobywa trony w innych państwa, my dajmy tron Jezusowi i niech sobie inni myślą o nas co chcą. Śmiali się z Noego jak budował Arkę a Noe czuł się z tym zapewne dziwnie. Potem ich śmiech zamienił się w rozpacz i stracili możliwość budowania Królestwa Bożego na ziemi.

Pozdrawiam