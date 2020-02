Budka: Gdy PO wygra, rozliczy ,,sędziów PiS''

Dam 5.2.20 10:27

Ale ci ktoś nakłamał.

Za Tuska Polska rozwijała się (w porównaniu do sąsiednich państw) lepiej, niż teraz.

Nasz aktualny wzrost gospodarczy to zasługa Polaków, a nie rządu, bo ten nie zrobił nic, żeby Polakom pracę ułatwić (za to zwolnił z podatku zagraniczne korporacje).



Jeżeli sprawdzisz wieloletnie wykresy rentowności Polskich spółek, to zauważysz, że zaczęły odbijać się od dna pod koniec rządów PO, po tym, jak przeprowadzili oni restrukturyzacje (a PIS je takimi odziedziczył i się chwali).



A poprzednio Marcon mówił, że Polska jest zła i wtedy też mu wierzyłeś? Ma biznes, to mówi ładne słówka, jak to polityk.



I piszesz tak, jakby PISowi zależało na Polsce, a nie na tym, żeby to im się dobrze żyło. Jeżeli w to wierzysz, to jesteś ogłupiony przez "dobrych panów".