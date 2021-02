Budka chce stworzyć rząd techniczny. ,,Jestem w stałym kontakcie z Donaldem Tuskiem''

Opozycja totalna liczy na to, że ostatnie zawirowania na scenie politycznej to szansa na to, aby zacząć w końcu rządzić. Borys Budka w rozmowie z „Polska Times.pl” zadeklarował, że jest gotów stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny mający doprowadzić do wcześniejszych wyborów.

Dodawał też:

„Mówię wyraźnie: każdy szef partii musi zrobić krok do tyłu, jeśli mamy coś odbudować wspólnie”.

Stwierdził, że nie boi się tego, a nawet to deklaruje. Dodał, że nie rozmawia o „stołkach”.

Lider Platformy Obywatelskiej przywołał też osobę Donalda Tuska stwierdzając, że jest on „[…] wielkim zwolennikiem wspólnych opozycyjnych działań, wspólnej listy”. Dodał:

„Jestem w stałym kontakcie z Donaldem Tuskiem”.

dam/PAP,Polska The Times