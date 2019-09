Brytyjska Minister: Utajnić raport o skutkach ,,Brexitu'' w obawie przed rozruchami

JS 12.9.19 10:38

Jak byłem jeszcze w UK w the Guardian o ile dobrze pamiętam pokazano rysunek, w którym szalupa z flagą W. Brytanii opuszcza statek UE, który płynie w stronę przepaści. Anglicy cieszyli się i śmiali z tych co zostali na statku UE a ja im mówiłem, że bardzo dobrze robią opuszczając IV Rzeszę, Niemiec które każdemu mówią jak ma żyć we własnym domu a sami wybierają co im pasuje ze stanowionego prawa w Brukseli. Co to jest za unia ?/? . Ale teraz wszystko wygląda zupełnie odwrotnie. To Angielski okręt płynie w kierunku gigantycznego wodospadu i tam się roztrzaska.

Ale ja tak sobie myślę, że to będzie pełzający brexit, który ma na celu wyparcie emigrantów z Europy wsch.. Polaków musi tam być z min. 8 milionów ! W samym Londynie jest ich co najmniej 0,5 mln. Taki napływ ludzi naruszył stabilność gospodarki, równomierny rozwój. Jak gwałtownie firmy inwestowały pod zyski z napływających tanich emigrantów tak teraz gwałtownie zwijają interesy.

Pozdr.