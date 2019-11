Bruksela naciska na Polskę na wdrożenie konwencji stambulskiej o LGBT

Parlament Europejski uchwalił rezolucję, nakazującą państwom członkowskim jak najszybszą ratyfikację genderowej konwencji stambulskiej. Europosłowie wezwali także Radę do zakończenia procesu przystąpienia do Konwencji przez całą Unię Europejską. Z kolei słowacki parlament miażdżącą większością głosów przyjął rezolucję, w której stanowczo opowiedział się przeciwko dokumentowi.

Zgodnie z założeniami Konwencji stambulskiej europarlamentarzyści przyjęli ideologiczną definicję przemocy wobec kobiet jako przemocy ze względu na płeć. Jednocześnie stwierdzili, że do podstawowych narzędzi walki z tą formą łamania praw człowieka należą „kampanie informacyjne mające na celu zwalczanie stereotypów płciowych i przemocy patriarchalnej”. Takie przedstawienie problemu jest manipulacją – o czym świadczą m.in. statystyki policyjne wskazujące, że główną przyczyną przemocy domowej są uzależnienia. Co więcej, tego typu podejście dyskryminuje mężczyzn, którzy – jak potwierdzają badania CBOS z 2012 r. „Przemoc i konflikty w domu” – deklarują, że równie często jak kobiety, są uderzani przez partnerkę. Ponadto, w przytoczonych badaniach kobiety częściej niż mężczyźni przyznawały, że podczas kłótni uderzyły partnera. Prawie 60% osób doznających przemocy potwierdziło, że również stosowało agresję wobec partnera. Mężczyźni częściej niż kobiety skarżyli się, że doświadczyli wyzwisk i ograniczenia kontaktów z rodziną i znajomymi. Co dziewiąta kobieta (11%) i co dziesiąty mężczyzna (10%) żyjący w stałych związkach doświadczali przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, a co piąty mężczyzna (20%) i co szósta kobieta (16%) byli przez nich psychicznie dręczeni. Obu form przemocy równie często doświadczały zarówno kobiety (21%), jak i mężczyźni (22%).