Bruksela chce wprowadzić przepisy niekorzystne dla Polski. Europosłowie walczą!

Podatnik 20.12.19 16:26

TO PRZEPISY KTÓRE POMAGAJĄ POLSKIM KIEROWCOM I SĄ W INTERESIE POLAKÓW.



SKOŃCZCIE NA FRONDZIE Z TĄ ANTYPOLSKĄ PROPAGANDĄ ŻE POLAK TO ROBAK I TANIA SIŁA ROBOCZA.



To kwik januszy i cwaniaków co to płacą minimalną a resztę pod stołem, że te przepisy szkodzą Polsce. Poczytajcie jak wygląda praca kierowcy w polskiej a jak w zachodniej firmie. Jak wyglądają stawki. Polskie firmy są tylko dlatego konkurencyjne bo zaniżają jak się da koszta transportu, nie odprowadzają uczciwie podatków płacąc pod stołem i często nakłaniają do oszukiwania na noclegach i czasie pracy.