Brudziński: Solidarna Polska dążyła do zwarcia. Będą dymisje

Gościem w programie RMF FM był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. W rozmowie na tematy przyszłości koalicji Zjednoczonej Prawicy i rozmów koalicyjnych, głosowań nad ustawą o ochronie zwierząt „Piątka dla zwierząt” mówił o problemach i kuluarach rozmów.

Brudziński w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem powiedział:

- Zbigniew Ziobro jest liderem partii, która w sposób bardzo ostentacyjny pokazywała podczas ostatnich głosowań i pokazywała podczas ostatnich rozmów, że dąży do rozpadu tej koalicji i tego konsekwencje będą oczywiste. Jeżeli koalicja się rozpadnie, a wszystko na to wskazuje, przy tej postawie koalicjantów, to będą dymisje, to jest chyba oczywiste

mp/rmf fm