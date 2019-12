Brudziński punktuje hipokryzję polityków PO w sprawie Putina

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński w ostrych słowach skomentował wypowiedzi niektórych polityków PO na Twitterze, którzy, zamiast okazać solidarność w obliczu antypolskich ataków prezydenta Rosji, Władimira Putina, wykorzystują kłamstwa rosyjskiego przywódcy do ataków na rząd i prezydenta.

"Schetyna i całe to totalne POparane towarzystwo, nawet putinowsą prowokację wykorzysta do ataku na rząd i Prezydenta RP. Jak Putin relatywizowała historię w Gdańsku i spacerował z Tuskiem po molo to Grześ bil brawo i atakował (tak jak Tusk) Prezydenta Lecha Kaczyńskiego?"-pyta Brudziński.