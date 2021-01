Brexit - koszmar dla Brytyjczyków. W Parlamencie Europejskim pełna satysfakcja

Brytyjczycy odczuwają już pierwsze skutki brexitu. Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych obywateli UK spotykają problemy, o jakich do tej pory nie mieli pojęcia.

Barbara Wesel na łamach dw.com opisuje kuriozalną sytuację, jaka miała miejsce w terminalu promowym Hook of Holland. Brytyjski kierowca musiał oddać swoje kanapki z szynką zawinięte w folię aluminiową. Powód? Na teren UE nie wolno wwozić niektórych produktów spożywczych. „Witamy po brexicie, bardzo mi przykro” – mówi urzędnik.

Brytyjskie media od weekendu informują o problemach, z jakimi borykają się Brytyjczycy. Na półkach supermarketów brakuje towarów takich jak sałata czy pomarańcze. Sieć domów towarowych Marks & Spencer w Paryżu zgłasza problemy w swoim dziale spożywczym, ponieważ nie może eksportować nawet własnych produktów do Unii.

Minister Michael Gove informuje, że podobne problemy na granicach mogą trwać przez najbliższe tygodnie. Zdecydowanie więcej ciężarówek będzie musiało być poddawanych kontroli.

Autorka dodaje:

„Jedna z firm, która specjalizuje się w bezpośrednim, transgranicznym handlu elektronicznym, przypuszcza, że sprzedawcy internetowi w ciągu najbliższych kilku tygodni zrozumieją, co brexit będzie oznaczał dla nich wraz z wprowadzeniem nowych zasad podawania pochodzenia, zmian w rozliczaniu podatku VAT i innych przeszkód”.

Zdaniem eksperta handlowego Martina Palmera z firmy „Hurricane”, to co widać było w ciągu pierwszego półtora tygodnia to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Autorka tekstu zaznacza, że „zmiany szczególnie dotknęły firmy, które wykorzystują Wielką Brytanię jako bazę dystrybucyjną w handlu z UE”.

Dodatkowe koszty dla brytyjskiej gospodarki wyliczane są obecnie na siedem miliardów funtów rocznie. To praktycznie tyle samo, co wkład UK do kasy UE. Jak czytamy na łamach serwisu, zdaniem stowarzyszeń biznesowych szykuje się logistyczny, administracyjny i regulacyjny koszmar.

Unia Europejska tymczasem jest z umowy handlowej zadowolona. Komisja Europejska pochwaliła wynik negocjacji na rzecz utrzymania rynku wewnętrznego.

dam/dw.com,Fronda.pl