Brawo Polska: Rządowy plan wielkiego wsparcia dla makro i małych firm właśnie rusza

"Jedna z najistotniejszych zmian polegałaby na wprowadzeniu nowej formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw, które rozliczają się według CIT (nie PIT)" - czytamy.



Jak wskazuje "DGP", "Krajowy Program Reform przewiduje również podwyżkę z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku, wpływającego na prawo do 9 proc. stawki CIT. Dzięki temu więcej podatników mogłoby oddawać fiskusowi 9 proc. swojego dochodu, a nie 19 proc".



Według dziennika na tym nie koniec. "Więcej podatników miałoby też prawo do ryczałtu ewidencjonowanego. Krajowy Program Reform zakłada, że obecny limit 250 tys. euro zostałby podniesiony do 2 mln euro" - czytamy. Jak wyjaśnia "DGP", podwyżka będzie wprowadzana dwuetapowo.



Pojawią się też inne ciekawe zmiany. "Każdy podatnik ma mieć swoje konto dla celów podatkowych. Po zalogowaniu mógłby online załatwić sprawy urzędowe dotyczące jego zobowiązań wobec fiskusa. W jednym miejscu będzie też miał komplet informacji, które urząd skarbowy o nim zebrał, w tym o dokumentach złożonych przez samego podatnika i wysłanych do niego przez urząd skarbowy, o saldzie rozliczeń i statusie poszczególnych spraw" - podaje DGP.