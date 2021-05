Brawo Polska! Eksportowy rekord wszechczasów

Tak dobrych wyników w zakresie eksportu Polska jeszcze nie miała. Według danych GUS, w okresie od stycznia do marca wzrósł on o 8,3 proc. w stosunku rok do roku i wyniósł aż 66,3 mld euro!

Główny Urząd Statyczny w swoim komunikacie poinformował, że eksport w dolarach USA wyniósł 80,4 mld, import z kolei 77,4 mld. To wzrost o 19,2 proc., w imporcie o 16,8 proc.

Dodatnie saldo jest na poziomie 2,9 mld dolarów. W ubiegłym roku w analogicznym okresie było to 1,1 mld dolarów.

Portal Business Insider komentując te dane pisze:

„Jest to absolutny rekord wszechczasów. O takiej wartości polscy eksporterzy nie sprzedali towarów jeszcze nigdy w historii”.

Wskazano, że nadal to Niemcy pozostają dla Polski najważniejszym partnerem handlowym. Eksport wzrósł tutaj o 12,6 proc. rok do roku i w okresie od stycznia do marca tego roku wyniósł 19,2 mld euro.

W komunikacie poinformowano też:

„Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi - 210,6 mld zł, w tym z UE - 196 mld zł, wobec odpowiednio 190,9 mld zł, w tym z UE 173,1 mld zł w analogicznym okresie ub. Roku”.

dam/GUS, businessinsider.com.pl