Brawo Polska. ''Chcemy stworzyć szczepionkę w Polsce i uzyskać niezależność na przyszłość''

- Chcemy wyposażyć Polskę w technologie, nowoczesną platformę do produkcji szczepionek, którą będzie można wykorzystać do tworzenia preparatów nie tylko przeciwko COVID-19. W ciągu 3-5 lat chcemy zbudować własne narzędzia do walki z każdą epidemią - powiedział Gazecie Polskiej dr n.med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Nad powyższym pracują badacze z uniwersytetów m. in. we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie.

Zgodnie z informacjami Gazety Polskiej, naukowcy m. in. z Politechniki Warszawskiej pracują nad wyprodukowaniem preparatu białkowego. Pracom przewodzi prof. Tomasz Ciach.

Z kolei we Wrocławiu trwają prace pod przewodnictwem prof. Andrzeja Gamiana nad preparatem podjednostkowym. Wrocławscy naukowcy pracują również nad tym, aby szczepionkę można było aplikować za pomocą sprayu donosowego.

W Poznaniu zespół prof. Andrzeja Mackiewicza opracowuje szczepionkę nowej generacji, stworzoną na technologii szczepionek rakowych.

Prace znajdują się obecnie na etapie testów na zwierzętach lub przed nimi.

- Musimy zabezpieczyć się przed kolejnymi mutacjami, więc potrzebne będą nowe szczepionki. Własna baza naukowa bez wątpienia będzie bardzo pomocna. To da nam szanse na niezależność. Uważam że należy wspierać naukowców, którzy chcą tworzyć szczepionkę w Polsce - powiedział Gazecie Polskiej prof. Wojciech Rypniewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

jkg/pap