Brawo Polska: 1 mld USD na ,,chmurę krajową''

ktoś tam 5.5.20 12:36

To nie będzie jako obrona "frondy".



Jaki system operacyjny masz w swoim komputerze? Chcesz mieć lepszy sprzęt nie tylko informatyczny, ale też lepszy telefon, pralkę, lodówkę, odkurzacz, lepszy telewizor itd? Chcesz czy nie? No to jak tak już (uwaga ogólna) tak chcemy mieć lepiej, szybciej, wygodniej to ciągle szukamy czegoś co to jest już na pewno "wszystko mające". I w tej sytuacji pozostaje zatem albo kumplować się z Amerykanami, albo z Chińczykami, albo z rozsypującą się UE albo z myślą radziecką... My takich mocy przerobowych nie mamy chociaż informatycy polscy należą do najlepszych w świecie.



No chyba, że - mówiąc w uproszczeniu - pozostajemy na poziomie pralki "Franii" itd.