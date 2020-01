Brawo! Dziecko nie trafi do pary homoseksualnej!

Dzięki staraniom wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, a także Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, synek mieszkającej w Wielkiej Brytanii Polki, który zgodnie z postanowieniem został jej odebrany i miał trafić do adopcji do pary homoseksualnej ,będzie wychowywany przez rodzinę heteroseksualną.

"Mam dobrą wiadomość. Mały Harry trafi do rodziny heteroseksualnej w Wielkiej Brytanii, będzie miał zachowaną tożsamość, jedno z rodziców ma narodowość polską i jest chrześcijaninem. Dziękuję instytucjom brytyjskim. Słowa dotrzymałem. Dobro dziecka wygrało!" - napisał na Twitterze Michał Wójcik.

W październiku ubiegłego roku, brytyjski sąd odebrał prawo do opieki nad synkiem mieszkającej od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii Polki. Pani Aneta zostawiła swojego synka pod opieką 13 - letniej córki. To wtedy doszło do poparzenia dziecka.