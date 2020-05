Brat ministra Szumowskiego: Nie zarobiłem na tym złotówki!

Jerzy 22.5.20 8:54

Brat to brat - rodzinę trzeba szanować, i do brata nie mam nic, Natomiast pan Łukasz Szumowski wiedząc o tym, że jego brat korzysta ze wsparcia państwa, nie powinien przyjmować żadnego urzędu. Tak to powinno wyglądać w cywilizowanym kraju, a Polska po 30 latach od obalenia komunizmu powinna się do takowych zaliczać,