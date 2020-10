Bp Dec: To aborcja jest główną przyczyną śmierci. 2 mld zabitych dzieci w ciągu 40 lat!!!

„Statystyki aborcyjne w światowym wymiarze są zatrważające. Aborcja jest dzisiaj główną przyczyną śmierci na świecie” – przypomniał biskup Ignacy Dec w trakcie wykładu inauguracyjnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jak podkreślił – w samym tylko 2018 roku na całym świecie zabito niemal 42 miliony dzieci. Podsumował również, że gdyby przyjąć 50 mln śmierci rocznie przez co najmniej 40 lat:

„[…] wychodzi nam porażająca liczba 2 mld dzieci zabitych przed ich narodzeniem. 2 miliardy niewinnych, bezbronnych ludzi. Dla porównania, szacunkowa liczba ofiar II wojny światowej wynosi ponad 40 milionów zabitych”.

Zaznaczył jednocześnie, że doliczyć do tego należy także „ofiary aborcji ukrytej”, do której dochodzi chociażby w trakcie procedury in vitro. Dodał, że nikt nie wie, ile zarodków ginie w trakcie tego procederu i ile obecnie embrionów jest zamrożonych.

„Należy przypuszczać, że liczba ich jest także porażająca”

- powiedział biskup.

dam/radiomaryja.pl,Fronda.pl