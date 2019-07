Bosak: Żydów należy kochać, ale nie się im poddawać

Antysemityzm? Nie ma takiego zwierzęcia.



"Popularny Steve-O z „Jackass” ma teraz nie lada kłopoty przez to, że na grafice pokazał wszystkich Żydów pracujących w CNN.



Steve-O został oskarżony o mowę nienawiści. Czy kogoś zwyzywał? Obraził? Nawoływał do jakichś czynów zabronionych? Nie, nic z tych rzeczy.



Jedyne co zrobił popularny celebryta to pokazanie ilu Żydów pracuje w uwielbianej przez amerykańskich lewicowców stacji CNN. Czy policzenie ilu Polaków pracuje w jakiejś firmie mogłoby zostać uznane za mowę nienawiści? Na pewno nie, bo i niby dlaczego?



Żydzi zdają się jednak uważać, że samo wypowiedzenie słowa „Żyd” na głos jest już antysemityzmem.



Grafika którą zmieścił Steve-O informuje, że Żydzi stanowią zaledwie 2 procent amerykańskiego społeczeństwa, są jednak znaczącą siłą w mediach opiniotwórczych, z których Amerykanie czerpią wiedzę o świecie."



https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/07/cnn-768x1195.jpg



Potem ludziska się dziwują, że mają tak nassane we łbach.

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha