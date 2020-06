Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Leszek 7.6.20 8:40

A lucyfer posłał swojego syna, i jak na razie odnosi on sukcesy.



I jak barany idziecie za nim , widać to po wpisach.





Zero refleksji , ludzie jak zaprogramowani nie umiejacy wyciągać właściwych wniosków.



Łykają wszystko jak pelikan.



Sikają ludziom na głowę, a ludzie po usłyszeniu że to deszcz będą się cieszyć.



Zbiorowa halucynacje.