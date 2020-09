Bodnar: To moja największa porażka...

„Moje różne personalne obiekcje nie mogą wpływać na to, jak reprezentuję urząd RPO. Ba, mogę nawet w tym miejscu za kilka rzeczy Ministerstwo Sprawiedliwości pochwalić” – stwierdził Adam Bodnar, którego kadencja na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich niedawno dobiegła końca.

Bodnar wciąż jednak funkcję RPO sprawuje, jako że nie wybrano do tej pory jego następcy. W rozmowie „Dziennikiem Gazetą Prawną” dokonał podsumowania minionej kadencji. Jak stwierdził. Podkreślił między innymi, że nie zgadza się z głosami sceptyków jeśli chodzi o to, że prezydentem RP jest Andrzej Duda a Małgorzata Manowska jest I Prezesem Sądu Najnowszego.

Zapytany o to, co uważa za swoją największą porażkę, odpowiedział:

„Praworządność. Nie udało mi się wytłumaczyć obywatelom, dlaczego wprowadzone zmiany im zagrażają; nie są li tylko zmianami dotyczącymi określonych grup, np. sędziów. Próbowałem tłumaczyć to na różne sposoby, pokazywałem na przykładach, ale się nie udało. A rządzący zrobili to, co chcieli. To moja największa porażka”.

dam/"DGP",dziennik.pl