Bodakowski: Homeopatia - demoniczny okultyzm. Hiszpania chce zakazać okłamywania ludzi, że to leki!

I jeszcze jedno . Wiem na pewno , że medycyna akademicka często jest w błędzie . Czytałam o tym , że skład leków homeopatycznych nie jest czynnikiem naukowo zdolnym wyleczyć dane schorzenie . A jednak wielu podobno pomogła . To z pewnością kwestia psychiki . Pacjent wierzy w to , że ten lek go uzdrowi i często sama wiara w to wystarcza by pacjent wyzdrowiał . Ludzki organizm nie jest zbadany jeszcze nawet w 1 % a więc nie warto się wymądrzać . Jeśli coś pomaga , to w utrzymaniu zdrowia , to tylko przyklasnąć . Konkurencja dla medycyny akademickiej ?

Czyżby chodziło o tą WIARĘ w lek a nie w Boga ? Tu tkwi ten demoniczny czynnik ? A co w takim razie zrobić z tym , że większość Katolików wierzy w Religię zamiast w Boga ?



Mnie lekarz po kolce nerkowej zakazał jeść warzyw strączkowych . Miałam w domu akurat ugotowaną zupę fasolową , którą uwielbiam . Gdy kolka minęła i mogłam wrócić do domu , to pierwsze co zrobiłam : zjadłam trzy talerze tej zupy , gdyż miałam na nią język aż do pięt . I nic . Minęło kilkanaście lat i teraz na schorzenia nerek NALEŻY jeść warzywa strączkowe .