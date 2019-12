,,Biedroń w wersji light''. Komentarze po wystąpieniu Hołowni

matis89 8.12.19 20:01

Jest to lewackoateistyczna, popkulturowa odpowiedź na religijne potrzeby lewakoateistów. Bo te dziś są historycznie ogromne. To lewakoateiści wyrośli na największych czcicieli ich Pana Głowy Watykanu ze wszystkich religii, a ich politycy aż się łaszą do Głowy Watykanu. Jest to też odpowiedź na lewackoateistyczne zapotrzebowanie na religię w polityce bo przecież tak historycznie padają na kolana wobec Bergoglio który jest największym politykiem, wręcz uwielbia politykować z Watykanu na cały świat. Dalej jest lewackoateistyczna potrzeba sacrum, kiedy ateistyczni geje odprawiają mszę na swoich paradach, z nożami wbijają do Kościołów aby ksiądz im dał slub, a jak nie to sobie sami w Kościele zrobią pod przemocą. Oczywiśćie też to lewakoateiści są pierwsi ze wszystkich religii do Religii Światowej. I tak dalej...Lewakoateizm dziś pragnie religijnego przywódcy.