Biedroń błaznuje i stawia warunki prezydentowi w sprawie wizyty w Pałacu Prezydenckim

To już kolejna zmiana zdania przez polityka Lewicy i kandydata tej Partii do urzędu prezydenta RP. Najpierw chciał spotkania z prezydentem Dudą, później potwierdził termin spotkania, następnie się wycofał, a teraz raczej błaznuje i próbuje utrzymać uwagę mediów na tym zamieszaniu.

– Chciałem się odnieść do jednej bardzo ważnej kwestii, która wydaje się, że powinna dzisiaj być także wyjaśniona. Otóż chciałbym podziękować prezydentowi Dudzie za zaproszenie wystosowane dla mnie i dla mojej mamy. To na pewno jest ważny gest, moment, bo warto rozmawiać. Jestem człowiekiem dialogu i za każdym razem kiedy ktoś zaprasza mnie do tego dialogu, chciałbym skorzystać z szansy na rozmowę. I także w tym przypadku chciałbym powiedzieć panu prezydentowi, że to zaproszenie przyjmuję. Przyjmuję je jednak pod jednym warunkiem, o którym dzisiaj chyba mówi cała Polska zdziwiona i rozczarowana słowami prezydenta. Prezydent Duda w swoich słowach obraził Polaków, Polki. Użył słów, które w debacie publicznej nigdy nie powinny paść. Szczególnie w kraju tak mocno naznaczonym przez drugą wojnę światową. W kraju, w którym dokładnie 80 lat temu ruszyły pierwsze transporty z więźniami do Auschwitz