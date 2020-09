Biden atakuje Polskę i powiela fake newsa o dyskryminacji LGBT

Fake newsy o rzekomej dyskryminacji mniejszości seksualnych i tzw. „strefach wolnych od LGBT” docierają nie tylko do polityków Unii Europejskiej, ale również do Stanów Zjednoczonych. Dziś w nocy fałszywe informacje powielił kandydat Demokratów Joe Biden.

Główny rywal Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich Joe Biden zamieścił dziś w nocy czasu polskiego na Twitterze wpis z linkiem odnoszącym do artykułu o rzekomo istniejących w Polsce „strefach wolnych od LGBT”:

- „Powiem jasno: Prawa LGBTQ+ są prawami człowieka - i dla stref wolnych od LGBT nie ma miejsca w Unii Europejskiej ani gdziekolwiek na świecie” – napisał polityk.

Let me be clear: LGBTQ+ rights are human rights — and “LGBT-free zones” have no place in the European Union or anywhere in the world. https://t.co/zc8YvSq6iN