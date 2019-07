Bezrobocie w Polsce nadal spada. Będzie jeszcze lepiej

Tomek 23.7.19 10:36

Jak się zarejestruję jako bezrobotny tylko po to aby być ubezpieczonym ale nie szukającym pracy to w statystyce znikam. Wielu w ogóle jest niezarejestrowanych. Wielu jest za granicą więc te dane to są brednie.



Zresztą nawet gdyby to była prawda to co z tego jak płace są afrykańskie.