Bezpieka wobec Żydów 1944–1956

W procesie emigracji żydowskiej można wyróżnić kilka fal. Do czerwca 1946 wyjechało 50.000 Żydów, po przeprowadzonym przez komunistów pogromie kieleckim (w lipcu 1946) roku kolejne 70 tysięcy. W maju 1948 powstało państwo Izrael. Jesienią 1949 komuniści znieśli wszelkie ograniczenia w emigracji do Izraela (wyjechało 28.000), przywrócono je w 1951 roku. W czasie liberalizacji PRL w drugiej połowie lat 50 wyemigrowało z ziem polskich 50.000 Żydów. „Z odnotowanej latem 1946 roku liczby ponad 200.000 Żydów, w styczniu 1961 roku pozostało w Polsce około 37.000”.

Kiedy po powrocie w rodzinne strony Żydzi nie odnajdywali swoich zabitych przez Niemców krewnych, przenosili się do miast, zamieszkiwali w grupach (żydowskich kolektywach). Wśród Żydów dominowali mężczyźni, bo to im najłatwiej było przetrwać trudy okupacji. Kiedy żydowskie pary zawierały małżeństwa, szybko decydowały się na dzieci.

Przyczyną pozytywnego stosunku Żydów do Komunalistycznego okupanta było też to, że komuniści prowadzili politykę pro żydowską. Już w moskiewskim Manifeście PKWN komunistyczny okupant zapowiadał odbudowę życia żydowskiego. Komuniści deklarowali też pomoc i tym, którzy pozostaną na ziemiach polskich, i tym, którzy emigrują do Izraela. Polacy byli wrogo nastawieni do Żydów z racji na ich współprace z sowietami i komunistyczną okupacją.