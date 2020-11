Berlin. Samochód antyglobalisty rozbija się o bramę biura Merkel [Wideo]

Jak poinformowała dzisiaj rano Agencja Reutersa, na bramie bramie biura kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Berlinie rozbił się samochód. Zatrzymano osobę, która kierowała samochodem została zatrzymana.

Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach. Reakcja policji i straży pożarnej była bardzo szybka.

Na zdjęciach Reutera z miejsca zdarzenia widać policję, która sprawdza samochód kombi przy bramie. Na aucie z jednej strony widnieje napis: "Stop polityce globalizacji”. Z kolei na zdjęciach drugiej strony samochodu zamieszczonych w mediach społecznościowych widnieje napis: "Wy cholerni mordercy starszych ludzi i dzieci".

Jak podaje Agencja Reutera, na dzisiaj rano zaplanowana była wideokonferencja niemieckich przywódców z udziałem Angeli Merkel. Podczas wirtualnego spotkania miano omawiać między innymi przedłużenie obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa.

