Berlin chce bezczelnie obejść wytyczne dyrektywy gazowej

Przepisy unijne nakazują podporządkowanie inwestycji Nord Stream 2 prawu europejskiemu, co ma ograniczyć samowolę rosyjskiego Gazpromu. Niemiecki rząd zaproponował jednak poprawkę do ustawy o dyrektywie gazowej. Chodzi o usunięcie zapisu, który nie pozwala Gazpromowi na bycie zarazem właścicielem gazociągu jak i sprzedawcą gazu. To oznaczałoby dla inwestycji praktycznie krach. Wobec tego niemicki rząd chce w procesie ratyfikacji "rozwodnić" dyrektywę tak, by przywrócić Rosjanom pożądane korzyści.