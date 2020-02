Belgia: Lekarze-zabójcy chorej psychicznie uniewinnieni

Zarówno Frank De Geest, lekarz rodzinny, który zdiagnozował poważną chorobę psychiczną Tine Nys, jak i Lieve Thienpont, psychiatra, z którą konsultowano celowość eutanazji, oraz Joris Van Hove, który podał śmiertelny zastrzyk, zostali uznani za niewinnych. „Ocena trzech lekarzy jest konieczna do przeprowadzenia eutanazji w Belgii z powodów psychiatrycznych i dlatego byli oni wszyscy uważani za potencjalnie współodpowiedzialnych możliwego zaniedbania prawa”.

Ława przysięgłych uznała, że De Geest nie był świadom, iż jego opinia może przyczynić się do eutanazji. Choć rodzina uważała, że Thienpont „przymuszała kobietę do eutanazji”, ława przysięgłych uznała, że „nie popełniła ona żadnego błędu ani wykroczenia”. W przypadku Van Hove’a uznano, że są wątpliwości, czy na pewno naruszył on obowiązujące prawo. W związku z tą „uzasadnioną wątpliwością” postanowiono wyrokować na jego korzyść.