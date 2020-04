Będzie reasumpcja głosowania? Błąd w systemie nie policzył jednego głosu

plantator buraków 6.4.20 16:16

No obłakane "totalniaki", przecież nie mieliście żadnego prawa do tego, by uważać, że w Wielkim Tygodniu spełniać się będą wasze plugawe marzenia !



Teraz będzie reasumpcja głosowania, w jej trakcie pozostali posłowie od Gowina zagłosują "za" i pryśnie wasz paranoiczny sen na zawładnięcie Polską!



A na dodatek Gowin - sprawca podłości - zostanie "szefem" partii bez partii !



Ot, taka wielkopostna logika.