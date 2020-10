Będą nowe restrykcje? Konferencja min. zdrowia

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił działania rządu mające zwiększyć możliwości polskiej służby zdrowia w leczeniu chorych z COVID-19. Na strategię złoży się tworzenie szpitali tymczasowych, zaangażowanie szpitali powiatowych oraz prywatnego lecznictwa.

Jak przekazał minister Niedzielski, w każdym mieście wojewódzkim powstanie szpital tymczasowy przeznaczony do leczenia pacjentów z koronawirusem. W pierwszej kolejności projekty będą zrealizowane w woj. mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim, które są obecnie najbardziej narażone na wzrost zakażeń.

W walkę z koronawirusem ma tez włączyć się prywatne lecznictwo:

- „Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z koronawirusem, jest deklaracja współpracy; do środy wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały tzw. łóżka covidowe” – powiedział Adam Niedzielski.

Jak przekazał, doszedł już w tej kwestii do porozumienia z przedstawicielem firmy Lux Med i wiceprezesem Pracodawców RP, który odpowiada za obszar medycyny.

- „Do środy mamy wspólnie wypracować listę szpitali prywatnych, które również będą obciążone obowiązkiem utworzenia tzw. łóżek covidowych” – poinformował.

Dzięki temu ma powstać kolejne przynajmniej tysiąc łóżek dostępnych do leczenia COVID-19.

Zmiany obejmą też szpitale powiatowe:

- „Staraliśmy się budować taką regułę, którą obrazowo można wytłumaczyć w ten sposób: jeżeli są w regionie koło siebie blisko dwa szpitale powiatowe, to jeden z nich będzie przejmował ruch pacjentów niecovidowych z obu powiatów, natomiast drugi będzie zajmował się pacjentami covidowymi z tych dwóch powiatów” – mówił minister.

W wyniku tego przekształcenia ma przybyć kolejnych 10 tys. łóżek dla pacjentów z koronawirusem.

Do Sejmu trafi projekt ustawy nazwanej „ustawą o dobrym samarytaninie”, która ma zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki personelowi medycznemu:

- „Przygotowaliśmy dwa instrumenty – dodatek z tytułu zwalczania Covid, który będzie wypłacany osobom zaangażowanym w walkę z epidemią, to 100 proc. podstawowego wynagrodzenia. Oprócz tego wszyscy medycy, który będą skierowani na kwarantannę bądź izolację w związku z walką z pandemią mogą liczyć na pełne wynagrodzenie za ten czas. To rozwiązanie chcemy zastosować także do służb mundurowych” – przekazał szef resortu zdrowia.

Minister przypomniał, że podstawowym wymogiem jest noszenie maseczki:

- „Zasada zero tolerancji na pewno będzie przez policję stosowana, ale namawiam też żebyśmy zwracali uwagę osobom, które absolutnie narażają nas na niebezpieczeństwo” – apelował.

Kolejnym planem jest wprowadzenie możliwości zdalnej pracy dla osób odbywających kwarantannę. Obecnie w Polsce odbywa ją 300 tys. osób:

- „Chcielibyśmy, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo na razie takiej możliwości nasze ustawodawstwo i przepisy nie przewidywały” – mówił min. Niedzielski.

