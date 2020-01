Beata Szydło o Sikorskim: Powinnam podać go do sądu! Internauci odpowiadają na ataki europosła PO

Chory Portier 16.1.20 8:40

Sikorski już dawno stracił kontakt z rzeczywistością i plecie komunały. Został wybrany jedynie po to, by namieszać Polsce i PISowi. Jego wyborcy zagłosowaliby i na małpę, żeby tylko potem rechotać. Szydło to wielka klasa i godność. A takich cech zło nie znosi, bo samo ich nie ma.