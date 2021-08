Banaś chce opóźnić procedurę ws. immunitetu? Jest odpowiedź Smolińskiego

Prezes NIK Marian Banaś zwrócił się do przewodniczącego sejmowej Komisji Regulaminowej Kazimierza Smolińskiego o zmianę terminu posiedzenia w sprawie jego immunitetu. Poseł Smoliński wskazuje jednak, że sceptycznie podchodzi do tego wniosku.

Prokurator Generalny skierował do marszałek Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Prokuratura chce postawić mu szereg zarzutów, m.in. dotyczących podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Sejmowa Komisja Regulaminowa ma rozpatrzyć wniosek 10 sierpnia. Marian Banaś zwrócił się dziś jednak do przewodniczącego komisji posła Kazimierza Smolińskiego o zmianę terminu posiedzenia. Ma to dać posłom czas na zapoznanie się z całym materiałem dowodowym zebranym przez prokuraturę w tej sprawie.

- „6 tys. stron akt zostało opisanych na ok. 50 stronach wniosku o uchylenie mi immunitetu…Dlatego zwróciłem się do przewodniczącego Komisji Regulaminowej… @KaziSmolinski o zmianę terminu posiedzenia i zapoznanie posłów z całością materiału dowodowego”

- napisał prezes NIK na Twitterze.

Marian Banaś podkreśla też, że chce skorzystać z prawa do złożenia wyjaśnień i własnych wniosków w sprawie. Tego samego dnia jednak, jak wskazuje, wyznaczono posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej w celu rozpatrzenia Sprawozdania z działalności NIK w 2020 roku.

- „Wyznaczony na dzień 10 sierpnia 2021 r. termin posiedzenia Komisji stawia pod znakiem zapytania możliwość rzetelnego przygotowania się do udziału w tym posiedzeniu wszystkich zainteresowanych osób, a przewidziany w planie posiedzeń dwóch godzin wydaje się skrajnie niewystarczający i wręcz nierealny do merytorycznego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku”

- przekonuje.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej poseł Kazimierz Smoliński przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie podjął jeszcze decyzji co do przesunięcia terminu posiedzenia. Zaznacza jednak, że jest sceptycznie nastawiony do wniosku.

- „Jestem do tego wniosku nastawiony sceptycznie; to nie pierwsza sprawa, gdzie są krótkie terminy”

- powiedział.

kak/PAP