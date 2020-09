Awaria Czajki. ,,Nic się nie stało''? To zobaczcie te nagrania. ,,Makabryczny widok''

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chwalił się na Facebooku, że według badań 2,5 km od miejsca zrzutu ścieków jakość wody w Wiśle nie odbiega temu, co miało miejsce przed awarią. Najwidoczniej to dla prezydenta stolicy przesądza sprawę. Tymczasem w TVP Info zaprezentowało przerażające nagranie pokazujące efekty, jakie wywołał zrzut ścieków do Wisły.

TVP Info pokazuje brzeg Wisły w łomiankach. Widać na nim, że w rzece jest pełno śmierdzącej zawiesiny i śniętych ryb. Jeden z miejscowych wędkarzy przyznał, że widok jest makabryczny.

Jeden okolicznych mieszkańców z kolei powiedział wprost:

„Jestem po prostu przerażony tym wszystkim, tymi ściekami, a szczególnie, że tama zatrzymuje te ścieki”.

dam/wpolityce.pl,TVP Info