Audyt Listy Przebojów w Trójce

Drogie Pis-maki!

To nie ma żadnego znaczenia, czy Marek Niedźwiedzki coś zachachmęcił, czy nie. Wizerunkowo padliście na nad-reakcji kierownictwa "Trójki".

Zamiast zacisnąć zęby i nie robić nic, dając liście dojść do normalnego stanu w następnym wydaniu i ew. wtedy zacząć dociekać, postanowili szybko, jak to nadgorliwi funkcjonariusze rzuceni na odcinek medialny, zrobić z tym porządek. I teraz jeszcze wymyślają coraz to nowe tłumaczenia.



Parafrazując Karola-Maurycego de Tallyrand-Perigord: to gorzej niż cenzura, to błąd.

