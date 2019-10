Atak Turcji na Syrię doprowadzi do odrodzenia ISIS?! ,,To bardzo prawdopodobne''

O sprawie w rozmowie z Onetem informuje Ziyad Raoof, który jest Pełnomocnikiem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce. Podkreśla on, że jeżeli Kurdowie będą zajęci walką z armią turecką, to szansa na ucieczkę terrorystów z więzień i dalej – odrodzenie się ISIS jest bardzo prawdopodobne.

Wszystko zaczęło się w momencie, w którym prezydent USA Donald Trumpa zadecydował o wycofaniu armii USA z północno-wschodniej Syrii. Dla Turcji oznaczało to, że może ona przystąpić do ofensywy.

Dla Turcji to milicje YPG są głównym wrogiem, uważanym za organizację terrorystyczną. Były one też jednak najważniejszym sojusznikiem USA w walce z ISIS w Syrii.

„Nieskromnie powiem, że świat zawdzięcza Kurdom powstrzymanie ISIS. To, co się dzieje w Syrii będzie miało wpływ na cały region. To również nie jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa Europy”.