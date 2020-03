Ardanowski: Otwórzcie targowiska!

W związku z panującą epidemią koronawirusa niektóre samorządy podjęły decyzję, aby zamknąć zarządzane przez siebie targowiska. Takie decyzje zapadły m.in. w Kozienicach, Będzinie czy Siemianowicach Śląskich. Są to niezależne decyzje samorządów, nie wynikające z odgórnych przepisów. Przepisy takich działań nie wymagają. Natomiast minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski apeluje do samorządów, aby nie zamykały takich miejsc:

-„Apeluję do samorządów, by otworzyły zamknięte targowiska. Jeśli nie da się całego terenu, wydzielmy część. Chodzi przecież o żywność! Trzeba sobie zadać pytanie, czy większe niebezpieczeństwo zarażenia nie występuje w zamkniętych sklepach, gdzie ludzie się z sobą kontaktują niż na targowisku, które jest na świeżym powietrzu” – powiedział minister na antenie Radia Gdańsk.

-„Jeśli jest na powierzchni przedmiotu, to później, dotykając nosa lub oczu, możemy go przenieść mechanicznie. Natomiast to, co kupujemy, jest bezpieczne” – mówił.