Arcybiskup z USA poparł homozwiązki. Dziennikarz: To skazywanie dzieci na cierpienie

Kontrowersyjna wypowiedź papieża Franciszka o związkach homoseksualnych, która znalazła się w filmie dokumentalnym Francesco, wywołała nie tylko oburzenie, ale również wyrazy poparcia dla prawnego usankcjonowania takich związków. Niestety wśród popierających związki cywilne znaleźli się także duchowni. Jak pisze Doug Mainwaring, który porzucił homoseksualny tryb życia i założył normalną rodzinę, takie rozwiązania są krzywdzące zarówno dla samych homoseksualistów, jak i dzieci wychowanych w takich związkach.

Arcybiskup Bernard A. Hebda z Saint Paul i Minneapolis w swoim oświadczeniu stwierdził, że uwagi papieża Franciszka „potwierdzając naukę Kościoła, iż małżeństwo może być tylko między jednym mężczyzną i jedną kobietą”, jednocześnie pokazały „otwartość na związki cywilne jako rodzaj drogi pośredniej, która pozwoliłaby osobom tej samej płci w długoterminowych związkach na posiadanie prawnych korzyści bez cywilnej redefinicji samego małżeństwa”.

Dalej arcybiskup Hebda stwierdził m.in., że „papież wydaje się podkreślać, że jesteśmy wezwani do znalezienia dróg rozszerzenia prawdziwego poczucia rodziny na tych, którzy znajdują się na marginesach, aby mogli doświadczyć bezpieczeństwa przynależności i radości spotkania miłosierdzia Jezusa Chrystusa, które przemienia życie”.

Mainwaring uważa, że takie przesłanie – zawarte w wypowiedzi samego ojca świętego, jak i abp. Hebdy – jest „wysłaniem niebezpiecznego przekazu homoseksualistom, że istnieje dla nich tylko jeden wybór, że małżeństwo mężczyzna-kobieta jest dla nich nieosiągalne”. Tymczasem jest to po prostu nieprawda, a związek kobiety i mężczyzny jest związkiem komplementarnym, w którym obie osoby jednoczą się w jednym ciele, czego nie ma w związkach homoseksualnych.

Ponadto dziennikarz „Life Site News” zauważa, że takie wypowiedzi prałatów Kościoła katolickiego są wpisywaniem się w kulturę popularną i przyjmowaniem poglądu, że „heteronormatywność jest krzywdząca dla tych, którzy czują pociąg do osób tej samej płci”. Tymczasem relacja homoseksualna, która nie jest komplementarna, jest tylko „syntetycznym stylem życia, sprzecznym z naturą i całym kosmosem”.

Mainwaring zwrócił też uwagę na cierpienie dzieci wychowanych w takich związkach. Powołał się na organizację Them Before Us broniącą praw dzieci, która przytacza niezliczone historie o „milczącym cierpieniu, jakiego doświadczają dzieci w takich relacjach”, pozbawione prawdziwej mamy i prawdziwego taty. Jak stwierdza dziennikarz: „Wspierając związki cywilne tej samej płci papież Franciszek, arcybiskup Hebda i inni skazują te dzieci na nieszczęśliwe życie w deprawacji”.

