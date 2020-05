Antypolski spisek. Raport o praworządności napisał europoseł, który chciał pomagać opozycji totalnej

Urszula 27.5.20 11:37

Polska jest praworządna inaczej, a że co rusz rządzący łamią prawo to mają do tego....prawo. D Ostatnie "praworządne" posunięcie pismatołów to utworzenie specjalnie dla Kurskiego 4-go miejsca w zarządzie TVP, choć statut przewiduje tylko 3 miejsca. Ale co tam statut jak chce się kumplowi zrobić dobrze. Nawet Gliński się wkurzył bo TVP podlega resortowi kultury.

Każde przedsięwzięcie PiS-u łączy się z łamaniem prawa. Polskie prawo wybitnie pisiorom przeszkadza. Łamią je bezkarnie i się dziwią, że UE zarzuca im bezprawie.