Antoni Macierewicz: Program Trzaskowskiego to program zniszczenia Polski

Były szef MON przypomniał też przy tej okazji wcześniejsze słowa Trzaskowskiego, choćby na temat planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego: „[…] <<po co Polsce systemy komunikacyjne, po co Polsce centralny port, skoro będziemy mieli port lotniczy w Berlinie>> A więc równocześnie przeniesienie całej infrastruktury, gospodarki i centrum naszego życia gospodarczego, przemysłowego do Berlina, do Niemiec. Niemcy mają być punktem odniesienia w naszym życiu, a my możemy co najwyżej to wspierać. To jest program zniszczenia Polski tak naprawdę.