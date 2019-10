Anna Fotyga: Społeczność międzynarodowa popełniła w Syrii wiele błędów

Maria Blaszczyk 23.10.19 18:54

No pięknie...

Tylko że w kontekście tego, że wszystkie duże unijne kraje zawiesiły eksport broni do Turcji, z jednym znamiennym polskim wyjątkiem - trzeba dużej bezczelności, by w ogóle zabierać głos.



Swoją drogą - cudowna rzecz, ta katolicka "cywilizacja życia"...

W końcu trzeba skądś brać kasę na nagrody, co się należą i podniebne taksówki...