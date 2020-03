Andrzej Sadowski dla Fronda.pl: Czy koronawirus będzie dla III RP tym, czym zima stulecia dla PRL?

Fronda.pl: Epidemia koronawirusa jest olbrzymim zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale również dla naszych portfeli. Walcząc z rozprzestrzenianiem się epidemii, w Chinach zamknięto fabryki, które dostarczały światu wielu komponentów w różnych branżach. Wielkie straty w związku z koronawirusem zapowiada się we Włoszech, gdzie najbardziej ucierpieć ma turystyka i handel. W Niemczech najbardziej stracić ma branża motoryzacyjna. A co epidemia koronawirusa oznacza dla polskiej gospodarki?

Jeżeli przypomnimy sobie sytuację kryzysową z roku 2007/2008, to zobaczymy, że wówczas polskie firmy dosyć szybko znalazły dla siebie nowe rynki poza Unią Europejską i utrzymały zatrudnienie. Dlatego zasadniczą kwestią jest to, jak szybko dzisiaj przedsiębiorcy znajdą dla siebie innych poddostawców i możliwości, zanim fiskalne ciężary związane z zatrudnianiem pogrążą ich firmy. Obecny przeregulowany system uniemożliwia szybkie i elastyczne reagowanie na sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach. Proszę zauważyć, że dopiero w specustawie dla koronawirusa pojawia się możliwość powierzenia pracownikowi pracy na odległość. A co w sytuacji kiedy firma traci z dnia na dzień zamówienia i nie może utrzymać pracowników? Zagrożenie koronawirusem w połączeniu z dotychczasowym poddaństwem biurokratycznym polskich przedsiębiorców spowoduje załamanie i to nie tylko gospodarcze.