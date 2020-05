Andrzej Duda : To ,,Onet'' rozważa moją dymisję

Urszula 4.5.20 11:31

A jaki to układ sił nie pozwala na przegłosowanie tej ustawy? Przecież większość sejmowa (PiS) nawet nie próbuje tą sprawą się zająć. Gdyby chcieli tę ustawę przegłosować to ja przegłosują, ale w PiS jest sporo takich posłów, którzy nie zgadzają się z wprowadzeniem całkowitego zakazu aborcji. A i Kaczyńskiemu też nie zależy na zajmowaniu się tą spraw. On ma na uwadze jedynie swoje rządy absolutne. Co go jakaś tam aborcja obchodzi.