Andrzej Duda: Jeśli ktoś chce mnie sprowokować, to celu nie osiągnie

Elektor 24.2.20 9:31

Pan Krzysiu najmłodszy z kandydatów a szarpie pisdzielców jak pies flakiem po budowie. Celnie, spokojnie, rzeczowo punktuje. Pisowcy jedno co mogą na to to łapki w dół dawać. Nic więcej. Merytorycznie p. Krzysztof ich miażdży i zaorywuje. Banda kundli złodziejskich żerujących na biednych ludziach.

Co ma do powiedzenia p. Duda? Poza okrągłymi gadkami z których nic nie wynika? Nic nie ma do zaoferowania. Co najwyżej może znowu kłamać i cyganić. Polacy zasługuja na wyższe zarobki, i że on, jakem Duda, się poda honorowo do dymisji jeśli wolnego progu podatkowego nie podniosą! Po czym 5 lat siedzi na posadzie i jeszcze dokłada kolejne opłaty? I dalej wielu wierzy takiemu cyganowi? Żenada.