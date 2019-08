Andrzej Duda: Niech Pan Bóg ma w opiece wszystkich Polaków i naszą Ojczyznę!

- Kto walczy o Polskę, nawet jeśli formalnie nie należy do polskiego wojska, jest jak polski żołnierz – powiedział prezydent Andrzej Duda przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach

Pełne przemówienie prezydenta:

Czcigodni Kombatanci, obrońcy wolności i niepodległości naszej ojczyzny,

Wielce Szanowna Pani Marszałek,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Premierze,

Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Państwo Ministrowie, Posłowie, Senatorowie,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze,

Szanowni Przedstawiciele Władz Samorządowych wszystkich szczebli,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Cywilni Pracownicy Wojska,

Mieszkańcy Katowic, Górnego Śląska i całego naszego kraju,

Drodzy Rodacy w kraju i poza granicami!

Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy” – myślę, że te słowa mieli w pamięci wszyscy żołnierze, którzy zmobilizowani przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, przez premiera Wincentego Witosa i innych wielkich polskich polityków, ojców niepodległości, w ponadmilionowej armii szli wtedy, walcząc, na front pod Warszawą, tamtego pamiętnego sierpnia 1920 roku.

Ale sądzę, że to samo mieli na myśli także mieszkający tu ludzie Górnego Śląska – Ślązacy – gdy prześladowani przez Niemców zbrojnie stanęli do walki, by tutaj była Polska, te sto lat temu, 16-17 sierpnia 1919 roku. Czyli byli polskimi żołnierzami? Nie, nie należeli do polskiej armii. Najczęściej byli wcześniej żołnierzami państw zaborczych – najczęściej armii pruskiej w czasie I wojny światowej, tak jak Alfons Zgrzebniok, ich dowódca. Ale wiedzieli jedno: czuli się jak polscy żołnierze. Bo ten, kto chwyta za broń, by walczyć za Polskę i polskość, jest jak polski żołnierz.

Ta dzisiejsza uroczystość – Święto Wojska Polskiego – jest nie tylko 100. rocznicą pierwszego powstania śląskiego, lecz także ich wielkim świętem jako żołnierzy Rzeczypospolitej. Dziękujemy im za to i – jako ci, którzy mieszkają dziś w wolnym, niepodległym, suwerennym kraju, w Polsce, której częścią są Górny i Dolny Śląsk – jesteśmy im za to winni dozgonną wdzięczność.

Polski Górny Śląsk to wielkie dzieło trzech śląskich powstań – trzech kolejnych wielkich dzieł zbrojnych, które ostatecznie doprowadziły do tego, że wbrew temu, co chcieli wcześniej politycy zachodni i czego się spodziewano, ta ziemia stała się częścią odradzającej się Rzeczypospolitej. Cześć i chwała bohaterom, wielka cześć ich pamięci!

Ale dzisiaj, w Święto Wojska Polskiego – w tym wspaniałym dniu, gdy wspominamy wiktorię w bitwie warszawskiej i bohaterstwo naszych żołnierzy – nie sposób nie wspomnieć także o 20 czerwca 1922 roku, gdy tu, w Katowicach, przez rynek szła defilada polskich kawalerzystów, polskich żołnierzy, którzy wkroczyli na Górny Śląsk pod wodzą gen. Stanisława Szeptyckiego. Witał ich wtedy ówczesny prezydent Katowic, Alfons Górnik, i powiedział: „Dzielni żołnierze polscy, pokażcie, że karne polskie wojsko przynosi mur ochronny dla wszystkich obywateli miłujących pracę, obywateli spokojnych i lojalnych”.

Dzisiaj ponownie mamy wielką defiladę Wojska Polskiego w Katowicach, dlatego że nic się nie zmieniło – Wojsko Polskie stanowi mur ochronny dla wszystkich obywateli miłujących pracę, obywateli spokojnych i lojalnych wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Bo przecież dla nas, Polaków, właśnie to jest najważniejsze – żeby obywatele Rzeczypospolitej, niezależnie od tego, jakiej są narodowości, byli wobec niej lojalni. To sprawa absolutnie podstawowa. I temu właśnie, aby oni wszyscy razem – abyśmy my tutaj, w Polsce, byli bezpieczni – służy polski żołnierz.

Chcę z tego miejsca wszystkim polskim żołnierzom – niezależnie od stopnia, jaki noszą – i ich najbliższym podziękować za służbę dla ojczyzny, za poświęcenie, za gotowość także oddania życia, jeżeli trzeba służyć ojczyźnie czy jeżeli trzeba będzie stawać, by własną piersią bronić jej i jej obywateli, tworząc mur ochronny dla obywateli Rzeczypospolitej.

Żołnierze, dziękuję Wam za to z całego serca. Dziękuję za Waszą codzienną pracę i służbę dla Rzeczypospolitej zarówno w jej granicach, jak i poza granicami, we wszystkich kontyngentach. Ze wzruszeniem przyjąłem dzisiaj komplet flag Rzeczypospolitej z naszym godłem, które jeszcze kilka dni temu powiewały nad naszymi kontyngentami na całym świecie. Dziękuję, że mi je przekazaliście, i dalej będę mógł je przekazać organizacjom społecznym, które wychowują młodych patriotów, kształcą, budują potencjał Rzeczypospolitej. Wierzę głęboko, że będą dla nich niezwykłym, wspaniałym symbolem oddania w służbie Polsce.

Szanowna Pani Marszałek,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo,

Wszyscy Dostojni Goście!

Na zakończenie tego wystąpienia chciałem życzyć wszystkim polskim żołnierzom i ich najbliższym, aby Polska nadal rozwijała się bezpiecznie i byśmy mogli nadal realizować program modernizacji polskiej armii jako odpowiedzialne władze Rzeczypospolitej. Programów w ramach modernizacji jest cały szereg. Są one rozciągnięte na długie lata.

Ale jedno chcę z całą mocą podkreślić: wierzę głęboko, że zarówno polski rząd pod wodzą Pana Premiera, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej pod wodzą Ministra Obrony Narodowej są absolutnie zdeterminowane, by realizować program modernizacji i zwiększać wydatki na obronność. Jestem absolutnie pewien, że są zdeterminowani, by wzmacniać naszą siłę militarną i sojuszniczą.

Cieszę się, że dzisiaj w naszym kraju obecne są sojusznicze wojska. Za chwilę będą mogli Państwo zobaczyć w defiladzie ich przedstawicieli. Dziękuję naszym sojusznikom, że odpowiedzialnie podejmują obowiązek strzeżenia pewności art. 5 traktatu północnoatlantyckiego. Ich obecność jest dowodem, że państwa NATO traktują poważnie swoje zobowiązania. My także traktujemy poważnie swoje zobowiązania i możemy je wypełniać właśnie dzięki naszym żołnierzom.

Szanowni Państwo, jeszcze raz życzę wszystkim naszym żołnierzom, ich najbliższym, ale także i nam, by Wojsko Polskie rozwijało się pomyślnie i rosło w siłę, tak jak pomyślnie będzie się rozwijała i rosła w siłę nasza ojczyzna.

Niech Pan Bóg ma w opiece wszystkich polskich żołnierzy i ich rodziny! Niech Pan Bóg ma w opiece wszystkich Polaków – w Polsce i rozsianych po całym świecie! Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naszą wspaniałą Rzeczpospolitą Polską – naszą wspaniałą ojczyznę! Cześć i chwała bohaterom!

bz/prezydent.pl