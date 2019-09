Ależ ich zabolało!!! Totalni atakują prezesa PiS po słowach o rodzinie i... manipulują

"W Polsce rok w rok jest 60 tys. rozwodów. Dzieci na ogół zostają z matką. Według Jarosława Kaczyńskiego to nie jest rodzina.

Sam w dzieciństwie przez to przeszedłem. W imieniu swoim i mi podobnych mówię: Kaczyński nic nie rozumiesz. Mniej niż nic. I nie masz prawa tak mówić"-wtórował jej były minister Bartłomiej Sienkiewicz. Już pomińmy fakt, że jeden z "autorytetów" intelektualnych opozycji totalnej, człowiek, jakkolwiek by nie było, wykształcony, od którego wymagać można pewnego poziomu, zwraca się do doktora nauk prawnych, byłego premiera RP i sporo starszego od siebie człowieka per "Kaczyński". Zarówno były minister, jak i szefowa Nowoczesnej, albo nie zrozumieli wypowiedzi prezesa PiS, albo kolejny raz manipulują i wyrywają z kontekstu. Dalsza część wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawia bowiem wątpliwości, że raczej nie miał na myśli niepełnych rodzin i dzieci rozwiedzionych rodziców.