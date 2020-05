Alert dla rodziców: Coronapedofile na świecie i... nad Wisłą

Polak Ateista Dumny Gej 30.5.20 11:02



Stowarzyszenie sędziów o I prezes SN: Jej wybór jest nieważny. Rażące naruszenie konstytucji.



Stowarzyszenie Sędziów "Themis" apeluje do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, by "zaprzestała wykonywania obowiązków". "To jedyny sposób, aby zachowała dobre imię, a zarazem nie brała na siebie odpowiedzialności za świadomy i nie dający się usprawiedliwić udział w dewastacji polskiego wymiaru sprawiedliwości" - podkreśla zarząd sędziowskiego stowarzyszenia.



https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25988051,stowarzyszenie-sedziow-o-i-prezes-sn-jej-wybor-jest-niewazny.html#s=BoxOpImg10