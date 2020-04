Adam Bujak: To, co się teraz dzieje, jest znakiem Niebios, bo ludzie zapomnieli o Bogu. Powinniśmy Go prosić o wybaczenie

K.K. 9.4.20 17:25

Taki sposób myślenia jest całkowicie obcy współczesnym społeczeństwom. Współcześni ludzie nawet jeśli się z Adamem Bujakiem nie zgadzają, nie zdobędą się na merytoryczną polemikę, tylko bezrefleksyjnie wyśmieją. Dla współczesnych ludzi najstraszniejsze jest to, że nie mogą imprezować, choć mamy Wielki Post i bez epidemii nie pownniniśmy uczestniczyć w żadnych imprezach. Straszne też jest to, że nie można pójść do parku, czy restauracji. Wielkim problemem jest niemożność uprawiania sportu, przynajmniej w takiej formie jak dotychczas. Oczywiście dbanie o kondycję fizyczną jest jak najbardziej wskazane, ale nie jest czymś najważniejszym, a już na pewno czymś niezbędnym. Jakże mało mówi się o rozwoju duchowym, religijnym. Mamy niepowtarzalną szansę w większym stopniu niż zwykle zadbać o ten aspekt naszego życia. Karmmy się Słowem Bożym, więcej czasu niż zwykle poświęcajmy modlitwie, lekturze książek i czasopism religijnych. Przygotujmy się jak najlepiej do Świąt Wielkanocnych. Szczerze mówiąc to ja cieszę się, że zamknięte są w okresie przedświątecznym galerie handlowe, puby, dyskoteki itp. Jest szansa przeżywać Wielki Post tak jak należy. Szkoda tylko, że do tego potrzebna była epidemia. To powinna być norma, że w Wielkim Poście nie chodzimy do galerii handlowych, a tymbardziej do pubów, czy dyskotek. Czy ludzi ta epidemia czegoś nauczy, czy na przykład w grudniu nastąpi opamiętanie, czy jak zwykle szaleńcze bieganie po galeriach handlowych w poszukiwaniu prezentów? Czy Boże Narodzenie to będzie Święto Dzieciątka Jezus, czy wymyślonego krasnala z Laponii.